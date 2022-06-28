Meral Akşener’den Çorumlulara selam
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.
Sungurlu 28.06.2022, 19:23
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Konuyla ilgili açıklama yapan Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, “Türk milletinin umudu liderimiz Sayın Meral Akşener'i ziyaret edip, tavsiyelerini ve nasihatlerini dinledik” dedi.
ÇORUMLULARA
SELAM GÖNDERDİ
Başkan Şahiner, “Yoğun temposuna rağmen vaktini ayıran, Çorumlu hemşehrilerime kucak dolusu selamlarını ileten Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
(Volkan SINAYUÇ)
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