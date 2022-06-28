Meral Akşener’den Çorumlulara selam

Konuyla ilgili açıklama yapan Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, “Türk milletinin umudu liderimiz Sayın Meral Akşener'i ziyaret edip, tavsiyelerini ve nasihatlerini dinledik” dedi.

ÇORUMLULARA

SELAM GÖNDERDİ

Başkan Şahiner, “Yoğun temposuna rağmen vaktini ayıran, Çorumlu hemşehrilerime kucak dolusu selamlarını ileten Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)

