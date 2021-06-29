“Memleketinize yatırım yaparak vefanızı gösterebilirsiniz”

TSO Başkanı Behiç Akkaş, gerek yurt içinde gerek yurt dışında Sungurlulu çok sayıda başarılı iş insanlarının olduğunu belirterek, hemşehrilerini doğup büyüdükleri topraklara yatırım yapmaya davet etti.

İç Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan Ankara-Samsun karayolu üzerinde bulunan Sungurlu’nun yatırım için birçok avantajının olduğuna dikkat çeken Akkaş, özellikle Organize Sanayi Bölgesi’nin yatırımcıları beklediğini vurguladı.

Göreve geldikleri günden itibaren ilçenin büyümesi ve gelişmesi için canla başla çalıştıklarını ifade eden TSO Başkanı Behiç Akkaş, “Sungurlu’nun büyümesi için en önemli olan şey Organize Sanayi Bölgesinin yatırım almasıdır. Organize Sanayi Bölgemiz büyür, gelişirse bu ilçenin de büyüyüp gelişmesi anlamına gelir. Biz de Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bunun farkında ve bilincindeyiz, çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırıyoruz” dedi.

TSO Başkanı Behiç Akkaş, “OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisi” uygulamasından Sungurlu'nun da faydalandığını hatırlatarak, Organize Sanayi Bölgesi’nde tüm altyapı çalışmalarının tamamlanmış olduğunu, Sungurlulu yatırımcıları ve özellikle de il dışında ticaretle uğraşan Sungurlulu iş insanlarını burada yatırım yapmaya davet ettiğini söyledi.

Yatırımcıların işini kolaylaştıracak her türlü çalışmada olacaklarını belirten Akkaş, kurulacak yeni fabrikalarla ilçede var olan işsizlik sorununun önemli ölçüde çözüleceğini, bölgede üretilecek katma değeri yüksek ürünler ile ilçe ve ülke ekonomisine katkı sağlanacağını bildirdi. (Haber Merkezi)

