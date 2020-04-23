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Mayıs dönemi işsizlik ödeneği hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Nisan ayı işsizlik sigortası ödemelerini hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırmıştık. Bu uygulamamızı Mayıs ayında da devam ettirme kararı aldık." açıklamasında bulundu.

23 Nisan 2020 Perşembe 21:05
Mayıs dönemi işsizlik ödeneği hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında işsizlik ödeneğinin bu ay da hak sahiplerinin banka hesabına yatırılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele sürecinde vatandaşların evlerinden daha az çıkmaları ve kalabalık ortamlara girmemeleri için aldıkları önlemleri kararlılıkla sürdürüldüklerini belirtti. Bu kapsamda, işsizlik ödeneğinin de banka hesaplarına yatırılacağını aktaran Selçuk, "Nisan ayı işsizlik sigortası ödemelerini hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırmıştık. Bu uygulamamızı Mayıs ayında da devam ettirme kararı aldık." ifadesini kullandı.

Hak sahiplerine IBAN numaralarını 26 Nisan'a kadar bildirmeleri gerektiğini hatırlatan Bakan Selçuk, "Halihazırda ödenek alan ya da almaya hak kazanan vatandaşlarımız, ALO 170'i arayarak IBAN numaralarını bildirebilir veya 'https://esube.iskur.gov.tr/' adresi üzerinden bilgilerini güncelleyip sisteme ekleyebilirler." bilgisini paylaştı.

IBAN bilgisini giremeyen ya da banka hesabı olmayan hak sahiplerinin mağdur edilmeyeceğini de vurgulayan Bakan Selçuk, bu kapsamda olanlara ödemelerin PTT aracılığıyla yapılacağını kaydetti.

AA

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