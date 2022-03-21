Mart ortasında 1 metrelik kar

Geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışlarından dolayı uzun süre yolları kapalı kalan Eşme Yaylaları, Mart ayının ortasına geldiğimiz bugünlerde aynı manzara ile tekrar karşılaştı.

Bilindiği üzere Eşme Köyünde karların erimesi üzerine köylülerin yapay olarak oluşturdukları gölet taşmış, köyü sel basmış, 15 aile mağdur durumda kalmıştı. Yaraların sarılması için çalışmalar devam ederken, köye 10 km. uzaklıkta bulunan yayla yolları yine kapandı.

Hafta sonu 1 metrelik kar yağışı ile karşı karşıya kalan köy halkı, yayla evlerine ve bahçelerine ulaşmak için oldukça güçlük çekiyor.



FİDANLIĞININ KİLİDİ DONDU

Eşme Köyü’nde ikamet eden İhsan Atalay isimli vatandaş, yaylada bulunan ve içerisinde ceviz ve kirazdan oluşan 1000 ağaçlık fidanlığına yürüyerek, zor koşullarda ulaştı. Kapı kilidinin hava şartlarından dolayı donması üzerine kilidi açamayan İhsan Atalay, kapı üzerinden atlayarak bahçesine girdi.

Köylüler, “kar bereket demektir. Bu sene çok fazla kar yağışı ile karşılaştık. Yayla yollarının kapanmasından dolayı ihtiyaçlarımızı karşılamakta güçlük çekiyoruz. Kısa bir süre önce kapanan yolları traktörlerimizle, kendi imkanlarımızla açmıştık. Şimdi yine yolları açmak zorunda kalacağız. Tüm zorluklara rağmen kar yağışı güzel bir olay” dediler.



(Haber Merkezi)

