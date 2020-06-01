Mansur Yavaş’tan Sungurlu’ya destek sözü

Büyükşehir Belediyesi Seğmenler Su Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kaçmaz’ın da hazır bulunduğu ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Şahiner, “Takdire şayan hizmetleri ile göğsümüzü kabartan Mansur Başkanımıza başarılar dileyip, Sungurlumuz hakkında taleplerimizi ilettik. İlçemize her türlü destek sözü veren Sayın Başkanımıza ilçe halkım adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

(Haber Merkezi)