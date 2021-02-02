Mansur Yavaş’tan Sungurlu’ya araç desteği

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Mansur Yavaş’a yapmış olduğu araç desteği için teşekkür ederken, “Sayın Mansur Başkanımız ilçemize ve belediyemize vermiş olduğu destekle hepimizi mutlu etti. Araç filomuzun büyümesi demek bizim iş hızımızın artması demek. Hem şahsım adına hem de belediyemiz adına Sayın Başkanıma çok teşekkür ederim” dedi.

(Haber Merkezi)