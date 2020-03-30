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Maliyetine sebze ve meyve satışı başladı

Sungurlu Belediyesi, Cumartesi ve Perşembe Pazarının korona virüs tedbirleri çerçevesince kapatılmasının ardından, vatandaşların menfaati için maliyet fiyatına hem ucuz hem de taze sebze ve meyve satışına başladı.

Maliyetine sebze ve meyve satışı başladı

Sungurlu Belediyesi, Cumartesi ve Perşembe Pazarının korona virüs tedbirleri çerçevesince kapatılmasının ardından, vatandaşların menfaati için maliyet fiyatına hem ucuz hem de taze sebze ve meyve satışına başladı.

30 Mart 2020 Pazartesi 21:40
Maliyetine sebze ve meyve satışı başladı

Çin'de ortaya çıkan 2019-nCoV adı verilen korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan Hıfzıssıhha kararıyla Perşembe ve Cumartesi Pazarı kapatılmıştı. Sungurlu Belediyesi vatandaşların menfaati ve ucuz ve taze sebze ve meyve almaları için girişimde bulundu.

HAFTADA 3 GÜN SATIŞ YAPILACAK

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Çin'de ortaya çıkan ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle bir takım kararlar alınmış, alınan kararlar neticesinde ilçemizde kurulan Perşembe ve Cumartesi Pazarları kapatılmıştı. Vatandaşlarımızın menfaati ve ucuz taze sebze ve meyve almaları için belediye olarak gerekli girişimlerimizi tamamladık.

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri, Cumartesi Pazarı’nda belediyemiz tarafından, hiçbir kâr gözetmeden, maliyetine ucuz ve taze sebze ve meyve satışı yapılacaktır. Her vatandaşımız bir üründen en fazla 1 kilo alabilecek” dedi.

Kurulan tezgâhta zabıtalar eşliğinde vatandaşlar ise, sosyal mesafeye uygun olarak alışveriş yapıyorlar. (Haber Merkezi)

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