Mahalle sakinlerinin talebi geri çevrilmedi

Mahallelinin davetine icabet eden Sarıyüce’den mahalleli kadınlar, parklarına bank talebinde bulundular. Daha önce kameriyelerin olduğunu ancak bazı kendini bilmezlerin kırdığını ve yaktığını belirten mahalle sakinleri, pandemi nedeniyle evlerinde çok bunaldıklarının altını çizerek, “Bu park bizim için çok önemli. Evlerimizden hava almak adına gelip oturduğumuz bir yer. Ancak çoğumuz yaşlıyız ve yere oturamıyoruz. Başkanımız inşallah bizleri kırmaz ve parkımıza bank gönderebilir” dedi.

Sarıyüce'nin mahallelinin talebini Başkan Abdulkadir Şahiner'e iletmesi üzerine, ilgili isteğin yerine getirilmesi talimatı verildi. (Haber Merkezi)

