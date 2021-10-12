Magandalar otobüs durağını parçaladı
Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde bir otobüs durağına ve çevresine zarar verilmesine Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner tepki gösterdi.
Sungurlu 12.10.2021, 19:22
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Sungurlu’ya bağlı Yenihayat Mahallesi’nde bulunan bir otobüs durağında ve parkın etrafını kapatan tel örgülere kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi.
Otobüs durağı ve tel örgülere zarar verenlere ilişkin Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner, “Yenihayat Mahallesi’nde bulunan otobüs durağımız ve parkın etrafını kapatan tel örgüsünün bir kısmı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bu hale getirilmiştir. Milli servete zarar veren zihniyeti kınıyorum” dedi.
(Uğur GÖRKEM)
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