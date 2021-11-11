Lösemiye dikkat çekmek için etkinlik düzenlediler
Sungurlu 11.11.2021, 18:44
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Çorum’un Sungurlu ilçesinde sağlık çalışanları, Lösemi hastalığına dikkat çekmek için bir etkinlik düzenledi.
Sungurlu İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri Kamuran Şahin, Tülay Bayav, Hatice Kırıcı ve Nur Altun Lösemili çocuklar haftası nedeniyle Mustafa Kemal İlkokulu’na giderek bir etkinlik düzenledi.
Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri çektikleri video ile 'Maskeni Tak farkındalık oluştur', 'Lösemi değil, sevgi bulaşıcıdır', 'Maskemize değil, gözlerimize bakın' diyerek farkındalık oluşturdular.
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