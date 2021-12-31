Larton, sektöründe ihracatın ilk 5’inde
Sungurlu 31.12.2021, 20:25
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Sungurlu’da kâğıt-karton üretimi yapan, Çorum’un “yüz akı” sanayi kuruluşlarından Larton, sektöründe en fazla ülkeye ihracat yapan 5 firma ve yine en fazla ihracat yapan 5 firma arasına girdi.
Orta Anadolu Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (OMKO), 2020 yılında gösterdiği ihracat başarısı nedeniyle Larton’a hner iki alandaki başarılarından dolayı plaket verdi. (Haber Merkezi)
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