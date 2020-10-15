Larton Ambalaj’a “güvenli üretim belgesi”

Türkiye’nin köklü ve güçlü yerli firması Larton Ambalaj, ambalaj sektöründe üretime devam ediyor. Sungurlu’da yer alan tesisleri, TSE tarafından Covid-19 özelinde verilen Güvenli Üretim Belgesini aldı. Bu belge ile Larton Ambalaj, üretim tesislerinin Covid-19 sürecinden etkilenmediğini ve hijyenik koşullarda üretim faaliyetlerini aksatmadan yürütmeye devam ettiğini bir kez daha kanıtlamış oldu.

Gri karton üretiminde 30 yıllık deneyime sahip Sun-Ka Kağıt, sektördeki ihtiyacı karşılamak ve ürün çeşitliliğini arttırmak için 2012 yılında Larton Ambalajı kurdu. Fabrika doğa ile uyumlu malzemeler kullanarak “Karton Köşebent”, “Dilimlenmiş Gri Karton” ve “Mukavva” üretimi yapıyor. Firma müşteri odaklı yaklaşımı ile sektörün ihtiyaçlarını ve müşteri beklentilerini her anlamda ürünlerine ve hizmetlerine yansıtarak başarısını her daim devam ettiriyor. Profesyonel ekibi ile Sungurlu’da üretim yapan firma, yurt içinde ve yurt dışında birçok ülkeye hizmet veriyor.

Teknolojik donanımı güçlü olan ve kalite standartlarına önem veren firma, uygun fiyat politikası ile müşteri memnuniyetini hedefliyor. Üretim, idari, satış ve satış sonrası departmanlarında, sorumluluk bilincine sahip firmanın yaklaşık 200 çalışanı bulunuyor. 50 dönümlük arazi üzerinde üretim yapan firma, modern ulaşım ağıyla ülke içinde her bölgeye doğrudan teslimat ile ürün gönderimi yapıyor. Firma, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, Ortadoğu ülkeleri, Balkan ülkeleri, Afrika ülkeleri ve Arap ülkelerine ihracat yapıyor.

Firma ürün çeşitliliğini ve kapasitesini artırmak için Sungurlu Organize Sanayi Bölgesine (OSB) fabrika kurmak için başlattığı çalışmalarını hızla devam ettiriyor. (Haber Merkezi)