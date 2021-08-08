KYK görevlileri yangın bölgesinde 

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde başlayan Orman yangınların söndürme ve soğutma çalışmalarına yardım etmek için gönüllü olarak kurumlarından yıllık izin kullanarak Muğla'da ekiplere destek oluyorlar.

Sungurlu KYK personeli Kayaer ve Güler de yaptıkları açıklamada; “Muğla'da başlayan peş peşe yangın haberlerinden etkilendik, kurumumuzdan yıllık izinlerimizi kullanmak şartıyla izin alıp, doğruca Muğla'ya gittik. Buradaki söndürme, soğutma ve arama kurtarma çalışmalarında etkin şekilde yer alıyoruz. İnşallah kısa sürede bu yangınların açmış olduğu yaraları birlik ve beraberlik içinde sarıp, tekrardan ormanlarımızı oluşturacağız” dediler.

(Haber Merkezi)

