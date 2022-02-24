Kumar oynanan işyerinde uyuşturucu madde çıktı

Edinilen bilgilere göre, ruhsatı bulunmayan bir işyerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri belirtilen adrese operasyon düzenledi. İşyerine yapılan baskında içeride bulunan 7 şahıstan 4’ünün kumar oynadığı, masa üzerinde iskambil kağıtları ve 40 TL para olduğu tespit edilmiştir. Polis ekipleri 4 şahsa kumar oynamaktan, işyeri sahibine ise kumar oynatmak için yer temin etmekten suçundan adli işlem yaparken işyerinde yapılan aramada ise 31 adet tabanca fişeği ile siyah bir poşet içerisinde kullanıma hazır 700 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İşyeri sahibine ise Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesinden adli işlem yapılırken, ruhsatsız olduğu belirlenen işyeri ise Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından mühürlendi.