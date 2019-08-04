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“Küçük esnaf desteklenmeli”

Sungurlu Bakkallar ve Bayiiler Odası Başkanı Osman Aşutoğlu, ilçede faaliyet gösteren ve ekonomik zorluklar karşısında ayakta durmaya çalışan bakkal ve diğer küçük esnafın kurtarılmasına dair düşüncelerini paylaştı.

“Küçük esnaf desteklenmeli”

Sungurlu Bakkallar ve Bayiiler Odası Başkanı Osman Aşutoğlu, ilçede faaliyet gösteren ve ekonomik zorluklar karşısında ayakta durmaya çalışan bakkal ve diğer küçük esnafın kurtarılmasına dair düşüncelerini paylaştı.

04 Ağustos 2019 Pazar 22:53
“Küçük esnaf desteklenmeli”

Ulusal ve zincir mağazaların kuralsız, sınır tanımadan halen yaygın şekilde açılıyor olmasının ekonomik anlamda zor durumda olan küçük esnafı daha da zorladığını dile getiren Osman Aşutoğlu, vatandaşlara küçük esnafa sahip çıkmaya, devlete de esnafı desteklemeye çağırdı.

Küçük esnafın ayakta durabilmesi için devlet tarafından acil tedbirler alınmasını gerektiğini belirten Aşutoğlu, “Özellikle hızla nüfus kaybeden ilçemizde olduğu gibi küçük esnaflarımız zor durumda. Bu nedenle küçük esnaf desteklenmeli ve Anayasamızda belirtilen “MADDE 173- Devlet, esnaf ve sanatkârı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır” hükmü göz önüne alınarak onlara pozitif ayrımcılık getirilmesi, faaliyetlerinin kolaylaştırılması özellikle önem arz etmektedir. Federasyon ve Konfederasyon ( TESK) Başkanımız Bendevi Palandöken’in de sık sık gündeme getirdiği, ulusal ve zincir marketlerin açılmalarına, ruhsat sınırlandırılması ve çalışma saatlerine ilişkin düzenlemelerin bir an önce yapılması talebimizi bir kez daha dile getiriyoruz. Küçük esnaf artık vergisini de, BAĞ-KUR’unu da yatırırken son derece güçlük çekmektedir. Bundan dolayı korumasız kalan bu esnaflarımızın ayakta kalmaları için Anayasamızda yazıldığı gibi küçük esnafın korunma hükmü bir an önce hayata geçirilmelidir.

Yine bununla beraber Alkollü İçkilerin satışında düzenlenen saat uygulaması ve yapılan zamlar ülkemizde kaçak üretim ve merdiven altı üretimi hızlandırıp, arttırmış, ayrıca devletimizi yıllık milyarlarca lira vergi zararına uğratmaktadır. Aynı konu ile bağlantılı olarak sigara fiyatlarının zamlandırılması vergilerinin arttırılması tiryakilerin açık tütün alımına sevk etmekte ve yine milyarlarca lira vergi geliri kaybına yol açmaktadır. Bu gibi taleplerimizin uygulanması halinde hem kaçakçılığın önü kesilecek hem de devletimizin yıllık vergi kaybı en aza indirilecektir” görüşüne yer verdi. (Haber Merkezi)

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