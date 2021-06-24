Küçük çocuk yaya üst geçidinden düştü
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir çocuk, yaya üst geçidinden düşerek yaralandı.
Sungurlu 24.06.2021, 19:41 24.06.2021, 19:46
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Alınan bilgiye göre, önceki gün Ankara-Samsun karayolunun Sungurlu geçişindeki yaya üst geçidinden meydana gelen olayda, 14-15 yaşlarında bir erkek çocuğu, yaya üst geçidinden geçtiği sırada düştü.
Yaralanan çocuk olay yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, çocuğun yaya üst geçidinden nasıl düştüğünü araştırıyor.
(Haber Merkezi)
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