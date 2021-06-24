Küçük çocuk yaya üst geçidinden düştü

Alınan bilgiye göre, önceki gün Ankara-Samsun karayolunun Sungurlu geçişindeki yaya üst geçidinden meydana gelen olayda, 14-15 yaşlarında bir erkek çocuğu, yaya üst geçidinden geçtiği sırada düştü.

Yaralanan çocuk olay yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, çocuğun yaya üst geçidinden nasıl düştüğünü araştırıyor.

(Haber Merkezi)

