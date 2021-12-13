Köylüler fırtınada yıkılan minareyi kendi imkanlarıyla yeniden yaptılar

Çorum’un Sungurlu ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan fırtına nedeniyle yıkılan caminin minaresi vatandaşların kendi imkanıyla yeniden yapıldı.

Sungurlu’ya bağlı Mehmetbeyli köyünde geçtiğimiz günlerde şiddetli fırtınayla birlikte 1972 yılında yapılan caminin minaresi yıkıldı. Yıkılan minare nedeniyle caminin şadırvan bölümü de zarar gördü. Mehmetbeyli Köyü sakinleri kendi imkanlarıyla caminin minaresini tamir ettirdi.