Köylü kadınların taleplerini Başkan Şahiner’e iletecek
Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce; ilçedeke kurulan köylü pazarını ziyaret ederek ürettiklerini satışa sunan kadınlar ve esnafla sohbet edip taleplerini dinledi.
Sungurlu 15.06.2021, 19:32
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Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in selamını pazarcılar ve kadınlara ileten Sakine Sarıyüce, not aldığı taleplerle de ilgileneceğinin sözünü verdi.
Başkan Yardımcısı Sarıyüce; “Kadınlarımızın aile ekonomisine katkı sağlaması, üreterek bunu topluma sunması bizler için çok kıymetli. Kadının olduğu her alan daha hızlı kalkınır ve daha işlevseldir. Üreten, çalışkan köylümüzün ve kadınlarımızın istek ve taleplerini dinledik. İnşallah Başkanımızın çalışmaları ile çözüm noktası olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
(Haber Merkezi)
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