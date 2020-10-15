Köpeğini traktöre bindiren çiftçi gönülleri fethetti
Çorum'un Sungurlu ilçesinde köpeğiyle traktörde yolculuk yapan çiftçi gönülleri fethetti.
Sungurlu 15.10.2020, 10:50
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Terminal caddesinde yoldan geçen sürücüler tarafından görüntülenen çiftçi ve köpeği görenlerin hem gülümsetti, hem de yürekleri ısıttı.
Tarladan döndüğü tahmin edilen çiftçinin bu hareketi takdirle karşılandı.
Kaynak: (İHA)
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