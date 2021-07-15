Köpeğe çarpmamak için manevra yapıca kaldırıma çarptı: 4 yaralı

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Cihan K. yönetimindeki otomobil, iddialara göre Yeşilevler Sitesi önünde yola aniden fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarptı. Kazada sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ayten G. (60), Nursel K.(34), Sidelya Naz K.ve Toprak K.yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.