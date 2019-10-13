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Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

Sungurlu’da bir otomobil aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için kaza yaptı. Kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

Sungurlu’da bir otomobil aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için kaza yaptı. Kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı.

13 Ekim 2019 Pazar 20:50
Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

Alınan bilgiye göre Kaza önceki gün Sungurlu-Çorum Karayolu Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Çorum’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan bir otomobil, aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için orta refüje çarptı.

Meydana gelen kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık görevlilerince kaldırıldığı Sungurlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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