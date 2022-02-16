“Kooperatifler de denetlenecek mi?”

Tarım Kredi Kooperatifi marketindeki birçok ürünün, Sungurlu’daki marketlere göre daha pahalı olduğunu söyleyen İYİ Parti İl Genel Meclisi Üyesi Ercan Şahin, “Tarım kredi Kooperatifleri devlet kurumu mu? şirket mi? bir türlü anlayamadık. Marketlere karşı rekabet yapan Tarım Kredi Kooperatifleri pahalılığa pahalılıkla karşılık veriyor” diye konuştu.

Siz müdürler halkımı yoksa alacağınız primleri mi düşünüyorsunuz diye sormaya devam eden Ercan Şahin, “Yüzde 7 her şey ucuzlayacak derken devletin kurumu böyle yaparsa şirket ne yapsın. 145 TL’ye satılan yağ esnafta 111 TL, 40 TL’ye satılan çay esnafa 38 TL. Marketlerde devlet denetimi yapıyor, tabi ki yapılsın. Peki Kooperatifleri kimler denetleyecek? İfadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

