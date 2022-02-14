Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sungurlu 14.02.2022, 23:58 15.02.2022, 00:21
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Edinilen bilgilere göre kaza, Sungurlu'ya bağlı Boztepe köyü yakınlarında meydana geldi. Yörüklü köyü istikametine giden E.A. yönetimindeki 19 EE 492 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya devrildi. Meydana gelen kazada otomobil hurdaya dönerken, otomobilde yolcu olarak bulunan Bekir K. yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.
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