Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Sungurlu'ya bağlı Boztepe köyü yakınlarında meydana geldi. Yörüklü köyü istikametine giden E.A. yönetimindeki 19 EE 492 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya devrildi. Meydana gelen kazada otomobil hurdaya dönerken, otomobilde yolcu olarak bulunan Bekir K. yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.