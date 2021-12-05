Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıktı: 5 yaralı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırıma çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Sungurlu 05.12.2021, 11:12
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Kaza, Ankara- Samsun karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Oğuz Furkan Ö. yönetimindeki 06 DP 5900 plakalı otomobil, iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Samet Musa K. (18), Volkan İ. (17), Batuhan Ö. ve Ahmet G. yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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