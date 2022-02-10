Kodek’ten Sungurlu ziyareti

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ziyareti ile başlayan Abdullah Kodek burada personel ile bir araya geldi. 2021 yılının genel bir değerlendirilmesi yapılarak okul servisleri, 8 ve 12.sınıf öğrencilerimizin sınav durumları, planlanan faaliyet ve projeler konusunda bilgi alış verişinde bulunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Kodek Sungurlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne MKE A.Ş tarafından kurulan atölye ve laboratuvarı inceledikten sonra Sungurlu Halk Eğitimi Merkezi, Öğretmen Evi, Bölükbaşıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu ve yeni açılan e-Sınav Merkezini de ziyaret etti.

İlçede eğitime vermiş oldukları desteklerden dolayı herkese teşekkür eden Milli Eğitim Müdürü Kodek, öğretmen ve öğrencileri ikinci döneme büyük bir heyecanla beklediklerini ifade etti.



(Volkan SINAYUÇ)

