Kızılay Sungurlu'da kan bağışı kampanyası düzenledi

Cumartesi ve Pazar günleri Atatürk Meydanı’nda kurulan gezici kan bağışı aracında, bağışta bulunmak isteyen vatandaşlardan saat 11.00 ile 18.00 saatleri arasında kan bağışı alındı. Kan vermek isteyen vatandaşlar ise kısıtlamalardan muaf sayılırken 2 gün süreyle düzenlenen kampanyada 166 ünite kan toplandığı bildirildi.