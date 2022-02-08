“Kırankışla ve Diği Göleti biran önce bitirilmelidir”

Göreve geldikleri 2014 yılında Salman Köyü’nde 9 su kuyusu bulunduğunu, 8 senede Salman, Akçalı ve şehir merkezine 13 kuyu daha açtıklarını belirten Başkan Şahiner, “Yeraltı su kaynaklarının tükenme noktasına geldiğinden dolayı su sıkıntısı hat safhaya ulaşmıştır. Bunun tek çaresi Kırankışla ve Diği Göletlerinin biran önce bitirilmesi gerekmektedir” dedi.

Aynı zamanda Sungurlu’nun 50 yıllık su ve kanalizasyon altyapısını kullandığını söyleyen Şahiner, “Tükenme noktasına gelen su kaynakları asbest borularla sağlandığı gibi, %70 oranında da kaçağa gidiyor. Projeleri bittiği halde, defalarca Ak Parti Milletvekillerine söylememize rağmen hiçbir ilerleme kaydedilmedi. Bizde 6 kilometre mesafede bulunan Evci Göleti’nden su verilmesini istedik. 53 kilometre mesafeden Çorum’a su getiren zihniyet, 6 kilometre mesafeden Sungurlu’ya su verilmesine izin vermedi” şeklinde konuştu.

“BAŞVURUMUZ REDDEDİLDİ”

“Salman Köyü ve civar köylerde pancar ekildiğinden dolayı burada su kaynaklarında tükenme meydana geldi” diye konuşan Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, buralarda pancar ekilmemesi, ekimin durdurulması hususunda Çorum Valiliğine başvuruda bulunduklarını, ancak başvurunun ret edildiğini ifade etti.

“SUNGURLU HEPİMİZİN”

“Bu yazın su sıkıntısı hat safhada olacak ve Sungurlu halkı mağdur olacaktır” diyen Başkan Şahiner; “Bu konuları defalarca gündeme getirmemize rağmen hala duyarsız kalınıyor. Ben bunu Sungurlu halkına duyurmak mecburiyetindeyim. Bun sıkıntıların tüm sorumlusu, çağrılarımızı kulak ardı eden yetkililerdir. Ama bunun hesabı ağır olacaktır. Sabrımız kalmadı, artık somut adımlar atılmasını istiyoruz. Gerekli kamuoyunun oluşturulması için halkımızdan rica ediyorum. Sungurlu hepimizin” ifadelerini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)

