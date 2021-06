“Kırankışla Barajı’nın biran önce yapılmasını bekliyoruz”

Kırankışla Barajı ismi ile yapılan barajın Büyükincesu, Salmanköyü, Beyyurdu ve Gökçam köylerinin de arazisi içerisine yapıldığını hatırlatan Çağaldoğan, barajın yapılacağı yerde en büyük arazinin ise köylerine ait olduğunu söyledi.

Sungurlu Büyük İncesu Köyü sakinlerinin tamamının kamulaştırma bedelini kabul ettiğini ve itiraz edenin bulunmadığını belirten Muhtarı Çağaldoğan, barajla ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Köylümüz barajın yapılıp bir an evvel tamamlanması için elinden gelen her şeyi yapmıştır ve yapmaya da hazırdır. Şu anda gövde de kamulaştırılmayan arazi kalmamıştır. Sette kalan arazilerin kamulaştırma bedelleri 2018 yılında ödenmiştir.

İlk etapta Kırankışla’da arazisi olan bazı vatandaşlar devletin verdiği dönüm başına 12 bin TL ücreti kabul etmemiştir ve mahkeme yoluna gitmeyi tercih ederek baraj çalışmalarına müsaade etmemişlerdir. O tarihte paralarını almalarına rağmen şantiye sahasının kurulup çalışmaların yapılmasına da müsaade etmemişlerdir.

Bir ay öncesinde ihaleyi üstlenen firma makinalarını getirip işe başlamak istedi, fakat Kırankışla köyünde ki bazı vatandaşlar ve muhtar şantiye kurulması için şirkete arazi vermediler. Bunun akabinde de ben kendi ekili arazimi şantiye kurulması için tahsis ettim.

TEŞEKKÜR ETTİ

Çorum Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan buraya göl alanın kamulaştırılması için ödenek tahsis ettirdi. Göl alanında kamulaştırma yapmak için DSİ 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri köylerde anlaşma sağlamak isteyenlerle görüşmeler yaptılar ve anlaşma sağlanan vatandaşlara ödeme yapacaklar.

Bu hususta emeği geçen sayın Milletvekillerimize, sayın Valimize, sayın Kaymakamımıza, İlçe Başkanımıza, İl Genel Meclis Üyelerimize ilgi ve alakalarından dolayı şahsım ve köyümüz adına çok teşekkür ederim”

“SUNGURLU'NUN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK”

Serkan Çağaldoğan, barajın tamamlanınca kazananın Sungurlu olacağını ifade ederek; “Tek amacımız bu bir an evvel barajın yapılmasıdır. Barajın yapılarak Sungurlunun çehresi ve tarımının değişmesi, ürün çeşitliliğinin artması, ekolojik sistemin değişmesini sağlamak. 2016 yılında fiyatlar kabul edilip anlaşma sağlansaydı şu anda baraj tamamlanmış olup ve sulu tarıma geçmiş olacaktık ve kazanan Sungurlu olacaktı” şeklinde konuştu.

Büyük İncesu Köyü Muhtarı Çağaldoğan, Kırankışla Barajı ile Sungurlu ilçe merkezinin 6 milyon 300 bin metreküp su ihtiyacı ve 31 bin 720 dekar arazinin sulanması sağlanacağını vurguladı.

(Haber Merkezi)