“Kırankışla Barajı hani 12.’nci ayda bitecekti?”

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın 20 Ağustos 2021 tarihinde ilçeyi ziyaretinde partililerle yaptığı toplantıda, “Vatandaş hayal eder, yaparsa AK Parti yapar, Kırankışla Barajı 2021 yılının 12. ayında bitecek’ diye açıklama yapmıştı. 3 yıldır çok şey hayal ediyoruz ama yapılanı görmedik. Allah’ın ne yılı, nede ayı bitiyor maşallah” diye konuşmuştu.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner de “Yeraltı kaynakları iyice azaldı. Sungurlu büyük bir su sıkıntısı çekecek. Sungurlu’nun tek çıkış yolu Kırankışla Barajı. Biran önce tamamlanması gerekiyor” diyerek uyarmıştı.

Kimsenin Kırankışla Barajı için kılını kıpırdatmadığını belirten Ercan Şahin yaptığı açıklamada; “Çorum’a 60 kilometreden su taşıyan zihniyet, 6 kilometre mesafede bulunan Evci’den Sungurlu’ya su vermiyor. Gerekçe olarak ise Kırankışla Barajı yapıldığını gösteriyor. Madem gerekçeniz Kırankışla Barajı. Bir zahmet verdiğiniz sözü tutun” görüşüne yer verdi.

(Ömür SOYTEMİZ)

