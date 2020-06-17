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Kıbrıs gazilerine madalya

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Temmuz 1974 yılında gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Tök ve Sümeoğlu’na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından gönderilen madalya ve beratlar, Boğazkale Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törenle verildi. 

Sungurlu 17.06.2020, 15:39
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Kıbrıs gazilerine madalya

Kıbrıs Barış Harekatına katılan, Kıbrıs gazileri Hacı Aslan Tök ve Mahir Sümeoğlu’na Milli Mücadele Madalyası ve beratını Sungurlu Kaymakam Vekili Yunus Ataman makamında taktim etti. 
Kıbrıs Gazisi Hacı Arslan Tök, “Bu madalyanın bizim için önemi çok büyük. Kıbrıs Barış Harekatı bizim için bir onurdu. Bu onuru göğsümüzde taşımak istiyorduk. Madalyamızı şimdi göğsümüze onurla takıyoruz. Bu madalyayı şeref ve onurla taşıyacağım” dedi. 

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