Kereste atölyesinde korkutan yangın
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kereste atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Sungurlu 19.01.2022, 01:26 19.01.2022, 01:28
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Edinilen bilgilere göre, Sungurlu Küçük Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir kereste atölyesinin depo bölümündeki elektrik atölyesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler depoyu tamamen sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sungurlu Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alıp söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken atölyede büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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