Kent Park Kafeterya hizmet vermeye başladı

Konuyla ilgili açıklama yapan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner,"İlçemizin bir ivme kazanması,görsel ve kültürel açıdan değer kazanması için göreve geldiğimiz günden itibaren çalışmalar yapıyoruz. Yapımını tamamlayarak ilçe halkımızın hizmetine sunduğumuz yaşam alanları, hemşehrilerimiz için bir nefes kaynağı oldu. Söz verdik, yaptık. Ve bundan sonra da çalışmalarımızı ilçe halkımızın menfaati doğrultusunda gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Yarın itibariyle hizmet vermeye başlayacak olan kafeteryamızın tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum."dedi.