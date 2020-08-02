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Kent Park Kafeterya açıldı

Sungurlu Belediyesi tarafından kent parka yapılan kafeterya, hizmet vermeye başladı.

Sungurlu 02.08.2020, 14:55 03.08.2020, 18:45
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Kent Park Kafeterya açıldı

Yenilikçi çalışmalarıyla Sungurluya vizyon kazandıran Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, yeni kafeteryanın Sungurlulara hayırlı olmasını diledi. Konuyla ilgili konuşan Başkan Şahiner,"İlçemizin bir ivme kazanması, görsel ve kültürel açıdan değer kazanması için göreve geldiğimiz günden itibaren çalışmalar yapıyoruz. Yapımını tamamlayarak ilçe halkımızın hizmetine sunduğumuz yaşam alanları, hemşehrilerimiz için bir nefes kaynağı oldu. Söz verdik, yaptık. Ve bundan sonra da çalışmalarımızı ilçe halkımızın menfaati doğrultusunda gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Yarın itibariyle hizmet vermeye başlayacak olan kafeteryamızın tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. (Haber Merkezi)

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