Kaymakam’dan MYO Müdürü Bağcı’ya kutlama

Kaymakam Görmüş, MYO Müdürü olarak görevine başlayan Bağcı’ya ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunarak, görevinde başarılar diledi.

Bağcı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Kaymakam Görmüş’e teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

