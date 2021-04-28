Kaymakam’dan MYO Müdürü Bağcı’ya kutlama
Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürlüğüne atanan Dr. Öğr. Üyesi Buğra Bağcı’ya ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.
Sungurlu 28.04.2021, 22:54
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Kaymakam Görmüş, MYO Müdürü olarak görevine başlayan Bağcı’ya ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunarak, görevinde başarılar diledi.
Bağcı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Kaymakam Görmüş’e teşekkür etti.
(Haber Merkezi)
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