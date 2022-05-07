Kaymakam Görmüş'ten sürücülere emniyet kemeri uyarısı

Karayolları Trafik Haftası çerçevesinde ilçede trafik güvenliği günü olarak bazı etkinlikler düzenlenirken, kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş, İlçe Jandarma Komutanı Görkem Güncan, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetçi, şube müdürleri ve muhtarlar ile birlikte bölge trafik Şube müdürlüğü önündeki uygulama noktasında bir basın açıklaması yaptı. Kaymakam Görmüş, sürücülere emniyet kemeri kullanımı başta olmak üzere, trafik haftası ile ilgili bir takım hatırlatmalarda bulundular.

Sürücüler ve trafik personeli ile bir süre sohbet eden Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, trafik haftası çerçevesinde önümüzdeki hafta boyunca özellikle okullarda trafik etkinliklerinin gerçekleştirileceğini, bu konuda kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceğini belirtti.

Kaymakam Görmüş son olarak trafikte yaya önceliğine, emniyet kemeri kullanımına ve diğer trafik kurallarına dikkat çekerek, herkesi kurallara uymaya davet etti.