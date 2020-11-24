Son Dakika

Kaymakam Görmüş’ten korona virüs denetimi

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş’ün koronavirüs denetimleri devam ediyor.

Sungurlu 24.11.2020, 18:12
29
Kaymakam Görmüş’ten korona virüs denetimi

İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları tarafından korona virüs kapsamında alınan tedbirler Sungurlu' da uygulanmaya devam ediyor.
Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, koronavirüsün bulaş hızının en aza indirgenmesi ve yaylım hızının azaltılması amacıyla maske, hijyen ve mesafe konularında vatandaşları tedbirli olmaya davet etti. 
İçişleri Bakanlığının talimatlarıyla alınan kısıtlamaları bizzat yerinde inceleyen Kaymakam Görmüş, vatandaşları korona virüs konusunda uyardı. 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
açık
banner303
banner364
Namaz Vakti 24 Kasım 2020
İmsak 06:01
Güneş 07:30
Öğle 12:32
İkindi 15:01
Akşam 17:24
Yatsı 18:47

Gelişmelerden Haberdar Olun

@