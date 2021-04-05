Kaymakam Görmüş’ten güvenlik sistemi ziyareti

Ziyaretle ilgili Sungurlu Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada; “Proaktif ( suç işlenmeden önce) ve reaktif(suç işlendikten sonra) polislik yöntemleri kapsamında çok önemli bir yer tutan Mobeselerle ilçemiz 7 gün 24 saat görüntülenmektedir” denildi.

Kurulan sistemin yaşanacak her türlü olumsuzluklara karşı etkin ve en kısa sürede kolluk hizmeti sunulabilmesini amaçladığı belirtilen açıklamada; “Bu sistem, teknik ve fiziki donanıma sahip personeller vasıtasıyla yönetilmekte, derhal ilgili polis ekibi sevk edilmektedir. Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan emniyet mensubu arkadaşlara görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

(Haber Merkezi)

