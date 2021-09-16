Kaymakam Görmüş'ten Kıbrıs gazisine ziyaret
Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Sungurlu ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Muzaffer Karaca’yı evinde ziyaret etti.
Sungurlu 16.09.2021, 20:00
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Kıbrıs Gazisi Muzaffer Karaca ve eşinin ev sahipliği için teşekkür eden Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, “Vatanımız ve milletimiz için hiç bir fedakârlıktan kaçınmayan, canlarını seve seve fedaya hazır muhterem gazilerimizin Gaziler Gününü kutluyor, tüm gazilerimize sağlık afiyet diliyoruz” dedi. (Haber Merkezi)
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