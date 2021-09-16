Kaymakam Görmüş'ten Kıbrıs gazisine ziyaret

Kıbrıs Gazisi Muzaffer Karaca ve eşinin ev sahipliği için teşekkür eden Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, “Vatanımız ve milletimiz için hiç bir fedakârlıktan kaçınmayan, canlarını seve seve fedaya hazır muhterem gazilerimizin Gaziler Gününü kutluyor, tüm gazilerimize sağlık afiyet diliyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

