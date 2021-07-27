Kaymakam Görmüş'ten aşı çağrısı

Kaymakam Görmüş konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Sungurlulu hemşehrilerimiz, 25 Temmuz 2021 tarihi itibariyle 1. Doz aşılama oranlarımız tabloda gösterilmektedir. Hedef nüfusun en azından yüzde 75’ini aşılayarak mavi kategoride yer almak ve daha sağlıklı bir ortamda yaşamak istiyoruz. O yüzden tüm kamu görevlilerinden, muhtarlarımızdan, oda başkanlarımızdan ve tüm vatandaşlarımızdan ricamız odur ki, lütfen herkes aşısını olsun. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.