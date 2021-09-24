Kaymakam Görmüş okullarda incelemelerde bulundu

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetçi ile birlikte Şehit İlhan Çaylan Anaokulu, Mehmetçik İlkokulu-Ortaokulu, Atatürk İlkokulu ve Şehit Ali Alıtkan İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret etti.

Okul müdürlerinden devam eden eğitim ve öğretim hakkında bilgi alan Kaymakam Görmüş, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle kısa süreli sohbet etti. Kaymakam Görmüş, tüm öğretmen ve öğrencilere başarılı ve sağlık dolu bir yıl diledi. (Haber Merkezi)

