Kaymakam Görmüş kamyoncuların taleplerini dinledi

Kooperatifin amacının ortaklarının hak ve çıkarlarını korumak olduğunu belirten Kooperatif Başkanı Veysel Kocabaş, Kaymakam Görmüş'e, yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

Toprak Mahsulleri ofisinden destek beklediklerini hatırlatan Veysel Kocabaş, her türlü nakliye işine ihtiyaç duyan firma ve vatandaşlardan kendileri ile iletişime geçip, kendileri aracılığı ile taşımacılık yapılması talebinde bulundu.

Kaymakam Görmüş yaptığı açıklamada Kooperatife her türlü desteği vereceklerini, bu talepleri muhataplarına ileteceklerini dile getirdi. Kooperatif üyelerinin yaptığı taşımacılık işinin zor olduğunu, riskleri ve sabit masraflarının çok olduğunu bildiğini belirten Kaymakam Görmüş, bütün kooperatif üyelerine kolaylıklar diledi.