Kaymakam Görmüş armut hasadında
Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, Karakaya Köyü'nde yapılan armut hasadını inceledi.
Sungurlu 03.11.2020, 19:26
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Kaymakam Görmüş beraberinde İlçe Kaymakam Refiki Muhammed Raşit Kurt ile birlikte Karakaya Köyü ve Karakaya Jandarma Komutanlığı’na ziyarette bulundu.
Köy muhtarından köy ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Görmüş, üretici Yüksel Apaydın'ı da ziyaret ederek damla sulama suretiyle yapılan 34 tonluk armut hasadında incelemelerde bulundu.
(Haber Merkezi)
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