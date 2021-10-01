Kaymakam Fatih Görmüş çeltik hasadını inceledi
Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, ilçede çeltik ekilen tek köy olan Kula Köyü'nde çeltik hasadını yerinde inceledi.
Sungurlu 01.10.2021, 19:53
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İlçeye bağlı Kula Köyü’nde arazisine çeltik eken Muhtar Erdal Altuntaş isimli çiftçi, ilk çeltik hasadını yaptı. Bu sene hasadın geçen seneye oranla daha iyi olduğunu belirten Altuntaş, sezonun ilk hasadını almaya başladığını, kendi biçerdöveriyle arazisini biçeceğini söyledi.
Beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musab Altun, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Doğan Yazdıç ve Kenan Kocaman ile birlikte Kula Köyü’ndeki çeltik hasadını yerinde inceleyen Kaymakamı Fatih Görmüş, hayırlı ve bereketli bir hasat olması dileklerinde bulundu. (Haber Merkezi)
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