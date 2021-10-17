Kaya: “Sungurlu’ya yeni jandarma binası yapılacak”

AK Parti Çorum Milletvekili Kaya, yaptığı açıklama da, yeni binanın mevcut yerine ve 1500 metre kare kapalı alana inşa edileceğini ifade ederek, toplam 3 kattan oluşacağını vurguladı.

Milletvekili Kaya, açıklamasında şunları kaydetti: “Sungurlu’ya yatırımlarımız devam ediyor. İlçe Jandarma binası mevcut yerinde 1500 metre kapalı alan olarak 2022 yılında yatırım programına aldırdık. 2023 yılında ihalesini yaptırarak inşaatına başlayacağız inşallah. Eski olan ve ihtiyaca cevap vermeyen jandarma binasını yıkarak, hem askerlerimizin nezih bir ortamda hizmet vermesini hem de binamızın ihtiyaca cevap vermesini sağlayacağız. Bir de Sungurlu’ya prestijli bir bina daha kazandırmış olacağız” dedi.

(Ömür SOYTEMİZ)

