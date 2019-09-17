Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 22°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
101947
ALTIN
276.042
DOLAR
5.7276
STERLİN
7.1022
EURO
6.3060

Kargo kamyonu yandı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir kargo şirkerine ait kamyon hareket halindeyken alev aldı.

Kargo kamyonu yandı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir kargo şirkerine ait kamyon hareket halindeyken alev aldı.

17 Eylül 2019 Salı 11:25
Kargo kamyonu yandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kargo şirkerine ait kamyon hareket halindeyken alev aldı. Yangında kamyon kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Ankara'dan Çorum istikametine seyir halinde olan bir kargo şirketine ait 52 ABE 646 plakalı kamyon, torpido kısmından alev aldı. Şoför, kamyonu yol kenarına çekip yangın söndürmeye çalıştı. Diğer sürücüler durumu Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale eden İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü.

Yangında kamyon ve kargo eşyaları kullanılmaz hale gelirken, polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

İlgili Haberler
Otomobil devrildi: 2 yaralı
Otomobil devrildi: 2 yaralı
2 katlı ahşap evde çıkan yangın korkuttu
2 katlı ahşap evde çıkan yangın korkuttu
Kaçak kazı yapan iki kişi suçüstü yakalandı
Kaçak kazı yapan iki kişi suçüstü yakalandı
AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Bakan Kasapoğlu’na dosya sundu
AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Bakan Kasapoğlu’na dosya sundu
Sungurlu’da temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları
Sungurlu’da temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları
Sungurlulu çiftçilerin sorunlarını dinledi
Sungurlulu çiftçilerin sorunlarını dinledi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim