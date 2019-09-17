Kargo kamyonu yandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kargo şirkerine ait kamyon hareket halindeyken alev aldı. Yangında kamyon kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Ankara'dan Çorum istikametine seyir halinde olan bir kargo şirketine ait 52 ABE 646 plakalı kamyon, torpido kısmından alev aldı. Şoför, kamyonu yol kenarına çekip yangın söndürmeye çalıştı. Diğer sürücüler durumu Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale eden İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü.

Yangında kamyon ve kargo eşyaları kullanılmaz hale gelirken, polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.