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“Kardeşliğimizi güçlendirelim”

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine daha fazla gayret göstermeliyiz” dedi.

“Kardeşliğimizi güçlendirelim”

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine daha fazla gayret göstermeliyiz” dedi.

27 Şubat 2020 Perşembe 17:45
“Kardeşliğimizi güçlendirelim”

Abdulkadir Şahiner, Regaib Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Şahiner mesajında; “Üç aylara girdiğimiz bu günlerde çok anlamlı bir güne ulaşmanın hazzını yaşıyoruz. Ramazan ayına hasretle ulaşmak isteğine bir adım daha yaklaşmanın manevi hazzını bu güzel günde hissetmekteyiz. Bu mübarek zaman dilimini fırsat bilerek sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulmasına; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine daha fazla gayret göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm inananların yaklaşan Regaip kandilini ve üç aylarını tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum” ifadesini kullandı.

(Haber Merkezi)

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