Son Dakika

Karantinadan kaçan vatandaşa cezai işlem uygulandı

Sungurlu’da karantinada olması gereken bir vatandaş Kaymakamlığa girerken yakalandı.

Sungurlu 17.10.2020, 11:36
114
Karantinadan kaçan vatandaşa cezai işlem uygulandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken, alınan tedbirleri yok sayarak sorumsuzca davrananlara da sık sık rastlanılıyor. Özellikle de testi pozitif çıkan vatandaşların ve temaslılarının 14 gün süreyle karantinada kalması isteniyor.
Sungurlu'da bir vatandaş, karantina yasağını hiçe saydı. İlçeye bağlı bir köyde yaşayan 61 yaşındaki H.Ö. aile bireylerinden birinde koronovirüs testinin pozitif çıkması üzerine evde karantinaya alındı.
Karantinadan kaçan vatandaş, ilçe merkezine gelerek Kaymakamlık binasına girmeye çalıştı. Polis, HES kodundan karantinada olması gerektiği belirlenen vatandaşı binaya girmeden durdurdu. 
Polis ekipleri tarafından bina dışına çıkarılan vatandaşa cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri daha sonra karantinada olması gereken şahsı evine gönderdi.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
29°
parçalı bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 17 Ekim 2020
İmsak 05:23
Güneş 06:46
Öğle 12:31
İkindi 15:33
Akşam 18:05
Yatsı 19:23

Gelişmelerden Haberdar Olun

@