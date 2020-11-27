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Karantinada olması gerekirken halk otobüsüne binmeye çalıştı

Çorum' un Sungurlu ilçesinde meydana gelen olayda 10 gün önce temaslı olduğu için karantinaya alınan yaşlı kadın, karantina süresi devam etmesine rağmen evinden dışarı çıktı.

Sungurlu 27.11.2020, 11:19
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Karantinada olması gerekirken halk otobüsüne binmeye çalıştı

Sungurlu Belediyesine ait halk otobüsü ile ikametine gitmeye çalışan kadının HES kodu kontrolü esnasında risklidir uyarısını gören gişe yetkilisinin durumu Polis ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptığı kontrollerde karantinada olmasını belirledikleri kadın hakkında 3150 TL cezai işlem uygulandıktan sonra ambulans ile Çorum  Kız Öğrenci Yurduna gönderilerek karantinaya alındı.

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