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Karanatin'da olması gereken şahıs kontrol noktasında yakalandı

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde karantina kuralını ihlal ederek işlem yaptırmak için İlçe Kaymakamlığına giden şahıs, polis uygulama noktasında yakalandı. 

Sungurlu 25.11.2020, 18:31
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Karanatin'da olması gereken şahıs kontrol noktasında yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kaymakamlık binası girişinde HES kodu uygulamasına takılan yaşlı adamın ikametgahında karantinada olması gerektiği belirlendi. 
Emniyet görevlileri tarafından yaşlı adama 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanırken kalan karantina süresini tamamlaması için Kredi ve yurtlar kurumuna gönderildiği öğrenildi. 

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