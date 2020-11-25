Karanatin'da olması gereken şahıs kontrol noktasında yakalandı
Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde karantina kuralını ihlal ederek işlem yaptırmak için İlçe Kaymakamlığına giden şahıs, polis uygulama noktasında yakalandı.
Sungurlu 25.11.2020, 18:31
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Edinilen bilgiye göre, Kaymakamlık binası girişinde HES kodu uygulamasına takılan yaşlı adamın ikametgahında karantinada olması gerektiği belirlendi.
Emniyet görevlileri tarafından yaşlı adama 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanırken kalan karantina süresini tamamlaması için Kredi ve yurtlar kurumuna gönderildiği öğrenildi.
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