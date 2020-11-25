Karanatin'da olması gereken şahıs kontrol noktasında yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kaymakamlık binası girişinde HES kodu uygulamasına takılan yaşlı adamın ikametgahında karantinada olması gerektiği belirlendi.

Emniyet görevlileri tarafından yaşlı adama 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanırken kalan karantina süresini tamamlaması için Kredi ve yurtlar kurumuna gönderildiği öğrenildi.