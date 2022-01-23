Kar kazaları da beraberinde getirdi

Sungurlu ilçesinde kar yağışı, dün gece saatlerinden itibaren etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışı sonrasında, yollar buz pistine döndü. Sungurlu- Çorum ve Sungurlu-Kırıkkale karayolunda birçok yaralamalı ve maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Belediye ve Karayolları ekipleri yollarda kazalara karşı temizleme ve tuzlama çalışmalarına ağırlık veriyor.